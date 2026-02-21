Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha
BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.
BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA hakkında sosyal medya platformu NSosyal'de paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar NSosyal'deki açıklamasında, "Bayraktar KIZILELMA. Eğitim Uçuşu" ifadelerine yer verdi.
Paylaşılan videoda, KIZILELMA'nın eğitim uçuşu görüntülerinin yer aldığı görüldü.
Gündem
Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!