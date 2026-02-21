  • İSTANBUL
Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA'dan tüm Türkiye'yi gururlandıran bir başarı daha
Gündem

Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA hakkında sosyal medya platformu NSosyal'de paylaşımda bulundu.


Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bayraktar NSosyal'deki açıklamasında, "Bayraktar KIZILELMA. Eğitim Uçuşu" ifadelerine yer verdi.
Paylaşılan videoda, KIZILELMA'nın eğitim uçuşu görüntülerinin yer aldığı görüldü.

Teknoloji

Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!

Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Gündem

Türk savunma sanayisinde 2026 yılı hedefleri: KAAN seri üretime geçiyor, KIZILELMA göklerle buluşuyor!

Teknoloji

Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor

hasel

Kızılelma ,gerçekten ciddi düşünürsek MÜTHİŞ bir savaş aracı.PİLOTSUZ,savaş uçağı durumunda.Bunu düşünüpte,yapmak ise çok daha önemli ve cesaret isteyen bir durum.BAYKAR bunu başardı.Ülke olarak ne kadar övünsek azdır.Ama,şahsen HAZIMSIZLARDAN tek bir övgülerine şahit olmadım.Allah onları islah etsin.
