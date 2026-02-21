Son dakika! Numan Kurtulmuş’tan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Bu rapor bir mihenk taşıdır!
Son dakika haberi… TBMM Başkanı Kurtulmuş, hazırlanan "Terörsüz Türkiye" raporuna dair tarihi açıklamalarda bulundu. Terörün tamamen tasfiye edildiği bir Türkiye hedefinin stratejik yol haritasını çizen Kurtulmuş, "Bu rapor bundan sonraki adımlar için mihenk taşıdır. Sabır ve kararlılıkla bu çerçevede yürümeye devam etmeliyiz" dedi.
Türkiye’nin terör belasından arındırılmış, huzur ve güven içinde bir istikbal inşası için yürütülen çalışmalar en üst düzeyde yankı bulmaya devam ediyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporuna ilişkin, "Bu rapor, bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir. Bu çerçevenin içerisinde gerekli adımlar iyi niyetle, sabırla ve gerçekten kararlılıkla sürdürülmesi lazım" dedi.
Ayrıntılar gelecek…
