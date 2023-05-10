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Dünya Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu
Dünya

Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 11:58:00 -
Tren rayların üzerindeki araca çarptı, 3 kişi son anda kurtuldu

ABD’nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylarda bekleyen aracı biçti. Araçtaki 3 kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki rayların üzerinde bekleyen araca çarptı. Araçtaki 3 kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken, çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polisten yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları, aracın rayların arkasında durmak yerine üzerinde beklediğini aktardı.

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