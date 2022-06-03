Transferin Emre Abi'si, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

Süper Lig ekibinde bir zamanların mottosu olan 'Alo ben Emre Abin' sözleriyle transfer sihirbazı olan Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen turuncu lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılacak olan Cyle Larin'i gündemine aldı. Başakşehir yönetimi, Kanadalı yıldızla temasa geçerken yıllık maaş konusunda ise ciddi mesafe katetti.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kapmıştı.

Başakşehir, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek bir kadro ile yola devam etmek istiyor. İstanbul ekibi, transferde de işi sıkı tutuyor.

EMRE BELÖZOĞLU ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; şimdiye kadar Patryk Szysz ve Francis Nzaba'yı kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla önemli bir takviyeyi gerçekleştirme aşamasına geldi.

O isim; Beşiktaş forması giyen Cyle Larin. Golcü futbolcu ile kurulan temaslar verimli geçti.

TREZEGUET'NİN YERİNE CYLE LARIN

Emre Belözoğlu takımdan ayrılan Trezeguet'nin yerine Beşiktaş'la anlaşamayan Cyle Larin'i talep etmişti.

Başakşehir yönetimi, Kanadalı yıldızla temasa geçerken yıllık maaş konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu ifade edildi.

Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunda takımın yıldızı olan Larin'in transferinin mutlaka tamamlanmasını istiyor.

Başarılı teknik adam, Kanadalı futbolcuyu yeni sezonun kadrosunun en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

YENİ SEZON HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Başakşehir Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihine geçen şampiyonluk yaşarken, Emre Belözoğlu takımına ikinci kez bu mutluluğu yaşatmakta kararlı.