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Yerel Tramvay kazası tüm şehri etkiledi
Yerel

Tramvay kazası tüm şehri etkiledi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:55:00 -
Tramvay kazası tüm şehri etkiledi

Eskişehir'de tramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattı.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, tramvay bisikletli bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşın mağduriyet yaşadığı kazada tutanakların tutulmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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