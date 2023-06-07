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Yerel Tramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattı
Yerel

Tramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:55:00 -
Tramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattı

Eskişehir’de tramvayın bisikletli bir kişiye çarpması sonucu şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, tramvay bisikletli bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşın mağduriyet yaşadığı kazada tutanakların tutulmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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