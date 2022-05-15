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Yerel Trafikte tehlikeli anlar! Konvoyun önünü kesip drift yaptı
Yerel

Trafikte tehlikeli anlar! Konvoyun önünü kesip drift yaptı

İstanbul Kartal'da bir şahıs, düğün konvoyunun önünü keserek drift yaptı. Trafiği tehlikeye sokan magandanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 19:57:00 - 2022-05-15 20:25:14

Kartal’da trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti. Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

O anlar anbean kaydedildi

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

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