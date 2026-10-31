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Yaşam Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu
Yaşam

Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

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Trafikte o hareketi yapan yandı: Tam 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve tartışmaya giren sürücülere yönelik uygulanan cezai yaptırımlarda rekor kırıldı. Denetimler ve kamera incelemeleri sonucunda kuralları hiçe sayan iki sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası kesilirken ehliyetlerine de el konuldu.

Trafikte son dönemde artan denetimler ve caydırıcı cezalar kapsamında yeni bir yaptırım gündeme oturdu. Çevre yolunda trafiği birbirine katan sürücüler hakkında karar verildi. Hem ehliyetinden olan hem de devasa cezayla karşılaşan sürücülerin durumu tüm araç sahiplerine uyarı niteliği taşıyor.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE REKOR CEZA

Adıyaman'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, ters yöne girip ara sokaklara yöneldi. Ekiplerin takibiyle yakalanan sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücüye toplam 316 bin TL idari para cezası uygulandı.

Adıyaman kent merkezinde M.İ. yönetimindeki otomobil, polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan sürücü, ters yöne girerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin takibi sonucu Dikilcik yolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

316 BİN TL PARA CEZASI

316 bin TL para cezası kesilen sürücünün otomobili ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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