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Yerel Trafikte ilginç kavga: Paspasla saldırdı
Yerel

Trafikte ilginç kavga: Paspasla saldırdı

Antalya'da bir kişi, trafikte tartıştığı adama paspasla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:45:00 -
Trafikte ilginç kavga: Paspasla saldırdı

Antalya’da trafikte çıkan tartışmada şehiriçi yolcu otobüsü şoförü bir başka sürücünün paspaslı saldırısına uğradı. Otobüs şoförünün araçtan inmediği ve vatandaşların otomobil sürücüsüne "İşimize geç kalıyoruz" diye tepki gösterdiği o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehiriçi özel halk otobüsü iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle bir otomobil sürücüsünün saldırısına uğradı.

Görüntülerde yolun ortasında otomobilinden inen bir sürücü, otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Öfkeli sürücüyü yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Bir başka şoför de olayı ayırmaya çalışırken, öfkeli sürücüyü arkadaşı araca bindirdi. Olayı sakinleştiren arkadaş şoförle konuştuğu esnada eline paspası alan öfkeli sürücü şoför bölümünde oturan şoföre paspas ile vurmaya çalıştı.

Yolcular ise yaşadıklarına, “Abi bırak bırak ya, işe gecikiyoruz. Abi hadi tamam abi hadi. Uğraşma. Terbiyesizlik yapmasın. Gözünü seveyim abi” diye tepkilerini dile getirdi.

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