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Yerel Trafik kazasında yaralanan turist öldü
Yerel

Trafik kazasında yaralanan turist öldü

Antalya Manavgat'ta, hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan turistlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:43:00 -
Trafik kazasında yaralanan turist öldü

Side Köprülü Kavşağı'nda dün meydana gelen kazada yaralanan elektrikli bisikletteki İrlandalı turistlerden Vichele Souten (50), tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tedavisi süren Thomas Wileam Trip'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlyas S. idaresindeki 07 AJR 034 plakalı hafif ticari araç, Trip'in kullandığı 07 BAT 055 plakalı elektrikli bisikletle çarpışmış, Trip ile yanındaki Souten yaralanmıştı.

Kalbi duran kadın turist Souten, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı.

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