  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trafik cezalarında yeni dönem 'resmen' başladı!
Gündem

Trafik cezalarında yeni dönem 'resmen' başladı!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile trafik cezalarında 'mail' ile bilgilendirme dönemi başladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:52:00 -
Trafik cezalarında yeni dönem 'resmen' başladı!

Resmi Gazete'de trafik cezalarına ilişkin yeni bir düzenleneme kararı yayımlandı. Buna göre; plakaya yazılan trafik cezaları, artık doğrudan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı' tarafından araç sahiplerinin sisteme kayıtlı kişisel e-mail adreslerine gönderilecek. Benzer şekilde; kiralık araçlarda da ihlalde bulunan kişinin 'Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden anlaşılması halinde, tebliğ araç sahibi yerine aracı kiralayan kişinin e-mail adresine iletilecek.

Sistemde kaydı bulunmayanlar e-mail adresi de ekleyecek

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığı ile yayımlandı. Trafik cezası için sisteme kayıtlı e-mail adresi bulunmayanlar, 'gib.gov.tr' adresini ziyaret edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı
Medya

Gündüz Bey unutamadığı sahneyi hayranlarıyla paylaştı

Kuruluş Osman dizisinin Gündüz Bey'i Emre Basalak, önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film YouTube kanalına konuşan Basalak, en unutamadığ..
Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş
Gündem

Ercüment Ovalı koronavirüse yakalandı! Bakın nasıl iyileşmiş

Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştireceğini söyleyip var olan ilacı tavsiye edince infiale neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı da koronav..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay