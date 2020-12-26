Trafik cezalarında yeni dönem 'resmen' başladı!

Resmi Gazete'de trafik cezalarına ilişkin yeni bir düzenleneme kararı yayımlandı. Buna göre; plakaya yazılan trafik cezaları, artık doğrudan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı' tarafından araç sahiplerinin sisteme kayıtlı kişisel e-mail adreslerine gönderilecek. Benzer şekilde; kiralık araçlarda da ihlalde bulunan kişinin 'Kiralık Araç Bildirim Sistemi'nden anlaşılması halinde, tebliğ araç sahibi yerine aracı kiralayan kişinin e-mail adresine iletilecek.

Sistemde kaydı bulunmayanlar e-mail adresi de ekleyecek

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığı ile yayımlandı. Trafik cezası için sisteme kayıtlı e-mail adresi bulunmayanlar, 'gib.gov.tr' adresini ziyaret edecek.