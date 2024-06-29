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Yerel Trafiği tehlikeli anlar! Göz göre göre skandal hareket
Yerel

Trafiği tehlikeli anlar! Göz göre göre skandal hareket

Yeniakit Publisher
2024-06-29 13:37:17 - 2024-06-29 13:37:16

Kırıkkale'de bir trafik mangandası, ters yöne girerek trafik kurallarını hiçe saydı

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen minibüs sürücüsü, kavşağa yaklaştığı sırada ters yöne girerek araç trafiğini tehlikeye attı. İlk olarak bir otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan sürücü, ani bir manevra yaparak yönünü değiştirdi. Minibüs, bu sırada karşıdan gelen bir tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay anı, bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün ters yönde ilerleyip ani manevralarla yön değiştirdiği, diğer araçların ise hızla fren yaparak durmaya çalıştıkları görüldü.

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