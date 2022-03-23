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Spor Trabzonspor'un hücum hattı Süper Lig'e bedel
Spor

Trabzonspor'un hücum hattı Süper Lig'e bedel

Trabzonspor'un hücum hattında yer alan Cornelius, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Abdülkadir Ömür ve Visca toplam 51 gol imza atarak, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 takımı geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 13:27:00 -
Trabzonspor'un hücum hattı Süper Lig'e bedel

Süper Lig'de şampiyonluğunu resmileştirecek günü bekleyen Trabzonspor, 58 golle ligin en fazla gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 26 golle de en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Sezon başında ve devre arasında hücum hattına yaptığı takviyelerle önemli bir performans ortaya koyan Karadeniz ekibinde Cornelius 12, Nwakaeme 11, Bakasetas ve Djaniny 8'er, Abdulkadir Ömür 7 ile devre arasında takıma katılan Edin Visca 5 gol kaydederek, Süper Lig'de yer alan takımlardan daha çok gol attı.

Toplamda 51 gole imza atan 6 isim Süper Lig'de yer alan 18 takımı geride bıraktı. Karadeniz ekibinin oyuncularını bir tek 55 kez gol sevinci yaşayan Alanyaspor geçti. Bordo-mavili takımda ayrıca Hamsik ile Gervinho 2'şer, Dorukhan ile Yusuf Sarı 1'er gol sevinci yaşarken, 1 gol de rakip futbolcu kendi kalesine attı.

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