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Spor Trabzonspor’dan Visca bombası
Spor

Trabzonspor’dan Visca bombası

Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor’un hedefinde Medipol Başakşehir'den ayrılması beklenen Edin Visca var.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:47:00 -
Trabzonspor’dan Visca bombası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, büyük bir bomba patlatmak üzere… Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devi, uzun zamandır peşinde olduğu Başakşehirli Edin Visca'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve rotasını şimdiden eski hocası Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor olarak belirleyen 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanadın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve ardından bonservisinde de kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

281 maçta 162 gole direkt katkı

1.72 boyundaki yıldızın sezon sonunda Trabzonspor'a gelmesine kesin gözle bakılıyor. Süper Lig'de 281 maça çıkan ve bu periyotta 81 gol atıp 81 asist yapan 'Bay İstikrar' bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımına beklenen katkıyı sunamadı. Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu dönem ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul BB'ydi. Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez işin bitmesi kesin gibi.

Kaynak: A Spor

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