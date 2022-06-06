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Spor Trabzonspor'dan Devler Ligi için Dev transfer!
Spor

Trabzonspor'dan Devler Ligi için Dev transfer!

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, gerçekleştirilecek olan transferlere yönelmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek ve adından söz ettirmek isteyen bordo - mavililerde gündeme flaş bir isim geldi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:17:00 - 2022-06-06 16:17:12
Trabzonspor'dan Devler Ligi için Dev transfer!

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, gerçekleştirilecek olan transferlere yönelmiş durumda. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek ve adından söz ettirmek isteyen bordo - mavililerde gündeme flaş bir isim geldi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü.

Süper Lig'de 2021/22 Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo - mavili taraftarlar, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini bekledikleri takımlarının yapacakları transferlere odaklandı.

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı hedefleyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YİNE AYNI PLAN
Geride bıraktığımız sezonda rakiplerine oranla daha iyi bir performans sergileyen ve transferleri sezon başı kampından önce tamamlayan bordo - mavililer yine aynı planı uygulamak istiyor.

GELECEK İSİMLER MERAK EDİLİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen oyuncuların yanı sıra ekibe katılacak olan futbolcular da merak ediliyor.

EDINSON CAVANI BOMBASI
Taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek isteyen bordo - mavili yönetimin, Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani için harekete geçtiği öğrenildi.TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Uruguaylı yıldızın menajerleriyle temasa geçti ve oyuncunun taleplerini sordu.

DURUMUNA BAKILACAK
Golcü futbolcunun isteklerini değerlendirecek olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın duruma göre transferi gerçekleştirebileceği kaydedildi. Kariyerinde tam 614 resmi maça çıkan Cavani, 360 gol - 72 asistlik bir performans sergileyerek dünya futbolunda adından söz ettirdi.


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