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Spor Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi
Spor

Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi

Slovakya Milli Takımında sakatlnan Marek Hamsik yarın Trabzon'a geliyor

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:41:00 -
Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi


Slovakya Milli Takımı’nda baldırından sakatlanan Marek Hamsik, Malta maçının kadrosundan çıkartılmıştı. 34 yaşındaki futbolcu tedbir amaçlı olarak Slovenya mücadelesinin devre arasında oyundan çıkarken, bugün Trabzon’da olması bekleniyor. Hamsik’in, yarından itibaren Bordo-Mavili takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Bakasetas’ın yokluğunda Hamsik’in, Beşiktaş maçında olduğu gibi yine ofansif bir rolde görev alması bekleniyor.

Siopis de yarın takıma katılacak

Yunanistan’ın İspanya ile oynadığı maçta forma giyen ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Siopis, yarın takıma katılacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalara başlayacak olan başarılı orta saha oyuncusunun yanı sıra Bakasetas’ın da hafta içinde fizyoterapist eşliğinde çalışacağı belirtildi. Beşiktaş maçında dizinden sakatlanan Bakasetas’ın, 22 Kasım’daki Gaziantep FK mücadele sinde riske edilmeyip, dinlendirileceği öğrenildi.

Milli isimlere yakın takip

Bordo-Mavili kulüp, toplam 12 oyuncusunu milli takımlara göndermişti. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli Takım kampında bulunurken, Cornelius Danimarka’ya, Edgarle Gine Bissau’ya, Hamsik Slovakya’ya, Siopis ile Bakasetas Yunanistan’a, Trondsen Norveç’e gitmişti. Ahmetcan Kaplan U19 Milli Takımı’ndan, Muhammet Taha Tepe de U21’den davet almıştı. Trabzonspor ’un teknik ekibi, 12 oyuncuyla da sürekli iletişimde kalarak, durumlarını yakından takip ediyor.

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