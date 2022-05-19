Trabzonspor'a 'Devler Ligi' golcüsü geliyor!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi. Bordo mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Belçika basınından Fırtına ile ilgili flaş bir iddia geldi. Haberde, Trabzonspor'un, dünyaca ünlü yıldız Christian Benteke için devreye girdiği öne sürüldü.

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da, gözler Şampiyonlar Ligi için oluşturulacak kadroya çevrildi.

Bordo mavililer, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da transfer planlamasına erkenden başladı.

Başarıya giden yolda erken planlamanın öneminden bahseden Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon kampına transferlerin çoğunu yetiştirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, golcü transferini gündemine aldı. Konuyla ilgili Belçika basınından da flaş bir iddia geldi. Trabzonspor'un, dünyaca ünlü golcü Christian Benteke'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

31 yaşındaki golcü oyuncunun İngiltere Ligi takımlarından Crystal Palace'tan bu yaz ayrılacağı belirtildi.

Benteke için Standard Liege ile yarışan Fırtına'nın transferde önde olduğu yazıldı.

1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Benteke, bu sezon Palace'ta 30 maça çıktı.

Yıldız forvet, 30 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti. Benteke'nin 30 mücadelede görev almasına karşın ilk 11'de başlama oranının düşük olduğu ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi kozuyla bu transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Belçikalı oyuncu, ülke milli takımında 45 karşılaşmaya çıkarken, 18 gol attı. Benteke'nin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.