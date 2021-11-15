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Spor Trabzonspor'a büyük onur
Spor

Trabzonspor'a büyük onur

Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:40:00 -
Trabzonspor'a büyük onur

Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider olarak kapatan bordo-mavililerde, 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli, Muhammet Taha Tepe ve Ahmet Can Kaplan ise Ümit Milli Takımda yer alıyor.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımları'ndan çağrı aldı.

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