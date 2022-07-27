Trabzonspor Yunus Mallı'nın sözleşmesini feshi mi etti? Yunus Mallı Trabzonspor'dan ayrıldı mı?

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Yunus Mallı ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle; "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."

Yunus Mallı kimdir?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Kassel, Almanya'da doğdu. On numara mevkiinde oynayan, Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayıp 11 yaşında VfL Kassel'in altyapısına geçti. 2007'de ise Borussia Mönchengladbach'ın altyapısına transfer oldu. 2007-08 sezonunda bu takımın U-17 seviyesinde forma giymeye başladı. İlk sezonunda grup ikincisi olup Almanya finallerine kalamadılar. Bir sonraki sezon ise grup birincisi olmayı başardılar. Mallı da attığı 7 golle bu şampiyonluğa yardım etti. Almanya finallerinde ise yarı finalde VfB Stuttgart'ın gençlerine elendiler. 2009-10 sezonunda U-19 takımına yükseldi. Bir sonraki sezon Almanya Gençler Kupası'nda çeyrek final gördü.

2010-11 sezonunda Mallı, dördüncü ligde forma giyen Borussia Mönchengladbach II takımına yükseldi. 25 Mayıs 2010'da SV Elversberg ile oynanan lig maçında sahaya 11'de çıkarak, kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. Ocak 2011'de Mallı, 1. FSV Mainz 05 ile, 2011-12 sezonunda başlamak üzere sözleşme imzaladı. 12,5 milyon avro bedelle Wolfsburg'a transfer olup 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yunus Mallı, kırmızı beyazlılarla Bundesliga’da sahaya çıktığı 146 maçta 32 gol attı. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Union Berlin'e kiralandı. 13 maça çıktı ve 1 asist yapabildi. 2013'te Almanya ümit millî futbol takımı formasını ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde giyme şansını yakaladı. 2015 yılında Türkiye millî futbol takımını tercih eden Mallı, A millî takım ile ilk maçına 13.11.2015 tarihinde Katar'la oynanan özel maçta çıktı.