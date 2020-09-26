  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar
Spor

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

Teknik direktör Newton, ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:18:44 -
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi.

Sezon öncesi Yılport Samsunspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ilk 2 hafta forma giyemeyen yeni transfer Marlon, bordo-mavili ekipte ilk resmi maçına çıktı.

Sakatlıkları bulunan Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın yanı sıra, takımda düşünülmeyen Hosseini ile Guilherme de kadroda yer almadı.


- Yusuf Sarı 2 ay sonra kadroda


Trabzonspor'da son olarak geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde yer alan ve bu sezon sakatlığı nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen Yusuf Sarı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla kadroya döndü.

Tedavisi tamamlanan genç oyuncu, 2 ay sonra Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
RTÜK'ten Halk TV açıklaması
Medya

RTÜK'ten Halk TV açıklaması

­RTÜK, Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, kurulu..
İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var
Yerel

İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga için yapılan ihbara giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken alkollü olduğu öğrenilen kişilerin ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı