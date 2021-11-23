Trabzonspor namağlup lider olarak yoluna devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenen Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny, 45. dakikada Cornelius kaydetti.

Bordo-mavililer, 13. hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 33'e yükselterek en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 7 puanlık farkı korudu.

Konuk takım Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

25 maçlık yenilmezlik serisi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,11 beraberlik elde etti.

Gervinho unutulmadı

Trabzonsporlu oyuncular, ilk golün ardından gol sevincinde Gervinho'yu unutmadı.

Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Gervinho'nun formasını açarak gol sevincini yaşadı.

Taraftarlar, soyunma odasına giden takımı sahaya döndürdü

Trabzonspor taraftarı, maçın bitiminin ardından soyunma odasına giden takımı, tezahüratlarla sahaya döndürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" diye bağırarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken Abdülkadir Ömür, orta alana toplanan oyuncularla birlikte üçlü çektirdi.

İlk yarı

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Nwakaeme'nin sert şutunda, kaleci Günay Güvenç tehlikeyi önledi.

62. dakikada Kitsiou'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Arda Akbulut'u geçen top direğe çarparak auta çıktı.

64. dakikada Doğan Erdoğan'ın ortasında son olarak yakın mesafeden Ertuğrul Ersoy'un dokunduğu top, yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Günay, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.