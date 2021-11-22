Trabzonspor namağlup devam ediyor
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bordo-Mavili ekip 3-0 kazandı.
Mücadeleye Gaziantep FK etkili başlamasına rağmen Trabzonspor ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı. Oyuna üstünlüğünü koyan Bordo-Mavililer; 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny ve 45. dakikada Cornelius'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda etkili pozisyonlara girmesine rağmen maçta gol olmayınca, Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de çıktığı 13 maçta, 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak henüz mağlubiyetle tanışmayan Lider Trabzonspor, bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken Gaziantep FK, 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Süleyman Özay
Trabzonspor: Arda Akbulut, Dorukhan Toköz (Dk. 87 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 81 Peres), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Yusuf Sarı), Djaniny, Nwakaeme (Dk. 87 Yunus Mallı), Cornelius (Dk. 69 Denswil)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Sagal), Caulker, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 57 Mendyl), Doğan Erdoğan (Dk. 72 Yusuf Türk), Recep Niyaz (Dk. 81 Furkan Soyalp), Kitsiou, Maxim, Dicko (Dk. 73 Merkel)
Goller: Dk. 19 Abdülkadir Ömür, Dk. 42 Djaniny, Dk. 45 Cornelius (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Dicko, Dk. 23 Ertuğrul Ersoy, Dk. 45 Maxim, Dk. 75 Djilobodji (Gaziantep FK)