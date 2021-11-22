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Spor Trabzonspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? TS maçı kaç kaç?
Spor

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? TS maçı kaç kaç?

Trabzonspor-Gaziantep FK maç sonucu | Süper Lig'de 13.haftanın kapanışında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:10:00 -
Trabzonspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? TS maçı kaç kaç?

Süper Lig’de lider Trabzonspor evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Sporseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? TS maçı kaç kaç?

Trabzonspor maçın 19.dakikasında Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti.

42.dakikada Djaniny skoru 2-0'a getirdi.

45. dakikada Cornelius ilk yarının sonucunu ilan etti: 3-0

Mücadele Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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