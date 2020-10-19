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Spor Trabzonspor bu hafta hangi takımla oynuyor?
Spor

Trabzonspor bu hafta hangi takımla oynuyor?

Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftası 19 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Süper Lig’in 6. haftası ise 23 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak. Sporseverler Trabzonspor hafta sonu kimle karşı karşıya geleceğini merak ediyor. Bu hafta Trabzonspor kimle karşılaşacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:29:00 -
Trabzonspor bu hafta hangi takımla oynuyor?

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında son şampiyon Başakşehir'i evinde konuk etti. Bordo-mavililer maçı 2-0 kaybetti. Başakşehir'i galibiyete taşıyan goller İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'dan geldi. Futbolseverler Trabzonspor’un hafta sonu hangi takımla karşılaşacağını araştırıyor. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var?

Trabzonspor bu hafta hangi takımla oynuyor?

Süper Lig’in 6. haftası heyecanlı bir maça tanıklık edecek. Ligin 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe -Trabzonspor maçı saat 19.00’da başlayacak.

Trabzonspor’un kaç puanı var?

Futbolseverler ilk 5 haftada bordo-mavililerin kaç puan topladığını araştırıyor. Trabzonspor çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor çıktığı 5 maçta 5 puan topladı.

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