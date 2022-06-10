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Spor Trabzonspor aradığı stoperi buldu!
Spor

Trabzonspor aradığı stoperi buldu!

Schalke'nin kiralık tekliflere şu aşamada sıcak bakmadığı öğrenilirken, Ozan için 8-10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:00:00 -
Trabzonspor aradığı stoperi buldu!

Schalke'nin kiralık tekliflere şu aşamada sıcak bakmadığı öğrenilirken, Ozan için 8-10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği ifade edildi.

Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan bazı kulüplerin de gündeminde yer alan 22 yaşındaki başarılı savunmacının kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. 2019'un ocak ayında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray''dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 6 ay sonra 15 milyon euroya Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Geçtiğimiz sezon Norwich formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Milli oyuncu, bir önceki yıl yarım dönem kiralık olarak Liverpool'da görev yapmıştı.

Abdullah Avcı'nın yerli statüsü için mutlaka kadroda görmek istediği Milli yıldız için tüm şartların zorlanması kararı alındı.

 


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