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Spor Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak
Spor

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:10:52 -
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile galibiyet özlemine son vermeye çalışacak

TRABZON (AA) - Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet özlemine de son vermeye çalışacak.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelemeyerek sadece 2 puan topladı.

Trabzonspor, son 5 haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetti, Fenerbahçe karşısında İstanbul'dan da 3-1'lik mağlubiyetle döndü.

Kasımpaşa'ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'un görevine son veren Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.


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