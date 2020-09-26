Trabzonspor 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip, bu sezonki ilk galibiyetini 3-1'lik skorla aldı.

Maçta, Trabzonspor'un gollerini 24. ve 33. dakikalarda Benik Afobe ile 45+3'te Nwakaeme kaydetti.

Malatyaspor'un tek golü ise Adem Büyük'ün 77. dakikada penaltıyı gole çevirmesi ile geldi.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Aynı haftada Yeni Malatyaspor da sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni transfer, ilk golleri kaydetti

Bordo-mavili ekibin yeni forveti Benik Afobe, Trabzonspor ile çıktığı ikinci lig maçında 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde mühim rol oynadı.

Newton'dan 2 değişiklik

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine, Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı geçen Marlon'a ilk 11'in içinde görev verdi.

Flavio, geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezası sebebi ile oynayamamıştı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıktı

Yeni transfer Marlon, sezon öncesinde, Yılport Samsunspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı ve ilk 2 hafta forma giyemememişti. Marlon, Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıktı.

Kadroda yer almayanlar

Sakatlıkları olan Kamil Ahmet Çörekçi, Trondsen, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın beraberinde, takımda düşünülmeyen Hosseini ve Guilherme de kadroda bulunmadı.