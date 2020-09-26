  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor 3 puanı kaptı
Spor

Trabzonspor 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:37:00 -
Trabzonspor 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip, bu sezonki ilk galibiyetini 3-1'lik skorla aldı.

Maçta, Trabzonspor'un gollerini 24. ve 33. dakikalarda Benik Afobe ile 45+3'te Nwakaeme kaydetti.

Malatyaspor'un tek golü ise Adem Büyük'ün 77. dakikada penaltıyı gole çevirmesi ile geldi.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Aynı haftada Yeni Malatyaspor da sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Yeni transfer, ilk golleri kaydetti

Bordo-mavili ekibin yeni forveti Benik Afobe, Trabzonspor ile çıktığı ikinci lig maçında 2 gol kaydederek takımının galibiyetinde mühim rol oynadı.

Newton'dan 2 değişiklik

Teknik direktör Eddie Newton, Campi'nin yerine, Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı geçen Marlon'a ilk 11'in içinde görev verdi.

Flavio, geçtiğimiz hafta kırmızı kart cezası sebebi ile oynayamamıştı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıktı

Yeni transfer Marlon, sezon öncesinde, Yılport Samsunspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanmıştı ve ilk 2 hafta forma giyemememişti. Marlon, Trabzonspor'da ilk resmi maçına çıktı.

Kadroda yer almayanlar

Sakatlıkları olan Kamil Ahmet Çörekçi, Trondsen, Ekuban, yeni transfer Diabate ve henüz hazır olmayan Pereira'nın beraberinde, takımda düşünülmeyen Hosseini ve Guilherme de kadroda bulunmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi
Dünya

Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi

Akdeniz'de Yunanistan'ı gazlayarak savaş borazancılığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye boş tehditlerle geri adım attı..
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın karadan atılan füzeleri de imha edebileceğini açıklad..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı