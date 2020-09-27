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Spor Trabzonspor 3. haftada üç puanla tanıştı
Spor

Trabzonspor 3. haftada üç puanla tanıştı

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek ligde galibiyetle tanışmasını bildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:10:00 -
Trabzonspor 3. haftada üç puanla tanıştı

13. dakikada Tetteh’in sol taraftan pasında ceza yayı çizgisi üzerinde Adem Büyük’ün dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Hüseyin Türkmen’in kafasıyla aşırdığı topu arka direkte Afobe, kafayla filelere gönderdi: 1-0 33. dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ taraftan rakiplerini geçerek ilerleyen Serkan Asan’ın pasında Baker, topu Afobe’nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da yakın mesafeden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

41. dakikada soldan son çizgiye inen Cueva’nın pasında Adem Büyük, sol ayağıyla topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Özgür Yankaya, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasında Flavio’nun ceza yayının hemen dışından yerden şutunda top auta çıktı.

45+3. dakikada Baker’ın sağdan pasında Flavio, topu Nwakaeme’ye aktardı. Bu futbolcu da rakiplerinden sıyrılarak yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-0 önde kapadı.

54. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Arjantinli futbolcu Zuqui’nun vuruşu auta çıktı. 63. dakikada Serkan’ın pasında Nwakaeme’nin şutu savunmadan kornere çıktı.

74. dakikada Zuqui’nin ortasında Adem Büyük’ten önce araya giren Serkan kafayla topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Lukoki’nin ortasında Adem’e Hüseyin’in müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük farkı ikiye düşürdü: 3-1. Müsabakada başka gol olmadı ve Trabzonspor rakibini 3-1 yendi.

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