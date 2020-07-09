  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da şiddetli yağışta heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: - "Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:45:13 -
Trabzon'da şiddetli yağışta heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlar sonucu kapanan bazı mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde hasar gören alanlarda incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Zorluoğlu, heyelandan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Zorluoğlu, belediye olarak 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, "Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır. Her zaman hemşehrilerimizin yanınızdayız. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Ne gerekiyorsa yapılacak." dedi.

İlçe sakinleri de Zorluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, dün şiddetli yağış nedeniyle heyelan ve taşkınlara bağlı hasar gören diğer ilçelerde de ekiplerin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü, kapalı yolların yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya’da Türkiye politikası karşısında hezimete uğrayan Fransa’dan ‘U’ dönüşü!
Dünya

Libya’da Türkiye politikası karşısında hezimete uğrayan Fransa’dan ‘U’ dönüşü! "Biz Hafter'i..."

Türkiye karşısında Libya üzerinde Hafter'i destekleyen sömürgeci Fransa, hezimete uğrayınca Fransız basınının tepkisini çekti. Bunun üzerine..
Mısırlı bakan duyurdu: Libya’da konuşlandılar, sınırlarımız için endişeliyiz
Dünya

Mısırlı bakan duyurdu: Libya’da konuşlandılar, sınırlarımız için endişeliyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri DAEŞ’in Libya’da konuşlanmaya başladıklarını duyurarak, ‘Mısır’ın batı sınırları için tehlike teşkil ediy..
Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika açıklaması
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı'ndan okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun vereceği bilgilere göre o tarihte açılıp açılmayacağını ilerleyen süreçlerde belli olacak..
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı