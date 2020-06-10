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Aktüel

Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:39:06 -
Trabzon'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, ilkel teleferikle yaş çay taşıdığı sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Kışlacık Mahallesi'ndeki bahçelerinde Selami Demir (22), ailesiyle birlikte çay topladı.

Ağabeyi Mehmet Demir'in bahçede ilkel teleferiğe yüklediği çayı, teleferiğin diğer ucunda boşaltmaya çalışan Demir elektrik akımına kapıldı.

Mehmet Demir, bir süre sonra seslendiği halde cevap alamayınca yanına gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını fark etti.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in, olay yerinde öldüğü belirlendi.

Demir'in cesedi, Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


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