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Aktüel

Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ile sokaklarda sezsizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:03:46 -
Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ile sokaklarda sezsizlik hakim

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk günde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 24 ilde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Salgın öncesinde kentin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta polis ekipleri ve görevliler dışında kimse bulunmuyor.

Boş kalan cadde ve sokaklarda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, yol bakım ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.

- Ordu

Ordu'da da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrı Paşa caddeleri ile sahil kenarında sakinlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin çok düşük seviyede olduğu görüldü. Uygulama noktalarında görevli polis memurları, az sayıda geçen araçları denetledi.

Polis, bekçi, temizlik işçileri ve çiçekçiler de maske kullanarak görevlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklar ile sahil kesimindeki rutin çalışmalarına devam etti.

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