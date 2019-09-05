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Trabzon, Rusya’ya ihracatta Karadeniz Bölgesi’nin lideri

Yılın Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık dönemde Karadeniz Bölgesi’nden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat 127 milyon 525 bin 450 dolar olarak gerçekleştirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:33
Trabzon, Rusya’ya ihracatta Karadeniz Bölgesi’nin lideri

Yılın Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık dönemde Karadeniz Bölgesi’nden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat 127 milyon 525 bin 450 dolar olarak gerçekleştirildi.


Toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu’na en fazla ihracat gerçekleştiren il Trabzon olurken, bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 57’lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu’na 73 milyon 93 bin 270 dolar ihracatla 1. sırada yer alan Trabzon’u 23 milyon 136 bin 602 dolar ihracatla Samsun takip etti. Üçüncü sırada ise 15 milyon 946 bin 808 dolar ihracatla Rize yer aldı. Trabzon ve Rize illeri Karadeniz Bölgesi’nden Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatın yüzde 70’lik kısmını gerçekleştirdi. Yılın 8 aylık döneminde ülke genelinden Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen toplam ihracat ise 2 milyar 394 milyon 321 bin 414 dolar oldu.


Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu’nun Karadeniz Bölgesi’nin birinci sıradaki ihracat pazarı olduğunu, yaklaşık 30 yıldır bölgeden yoğun olarak Rusya Federasyonu’na ihracat yapıldığını belirtti. Kalyoncu, yapılan ihracatta Trabzon’un başı çeken il olduğunu ve bölge illerinden yapılan ihracatın yarısından fazlasının da tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. 1990’lı yıllardan itibaren Trabzonlu ihracatçıların Rusya pazarında faaliyet gösterdiğini ve bu pazar hakkında önemli tecrübe sahibi olduklarını kaydeden Kalyoncu, “Trabzon ili ihracatçılarının Rusya Federasyonu’na ihracat yanında bu ülkeye yapılan taşımacılıkta ve lojistik sektöründe de önemli yatırımlarda bulundu. 1990-2008 yılları arasında Trabzon-Sochi limanları arasında sürdürülen tarifeli gemi ve Ro-Ro taşımacılığını, Sochi Limanı’nın kapatılması akabinde Samsun Limanı üzerinden Rusya Federasyonu’nun Novorossisk, Tuapse ve Kavkaz limanlarına yönelik halen aktif olarak sürdürüyor. Kazanılan bu tecrübeler sayesinde Rusya ile Trabzon ili arasındaki ticari ilişkiler önemli noktalara ulaştı. Rusya ile Doğu Karadeniz Bölgesi ve bölgenin merkez ili işlevini gören Trabzon ili arasındaki ticari ilişkilerin hacmini yeterli görmüyoruz. Trabzon ile Rusya Federasyonu limanları arasında yeniden tarifeli gemi ve Ro-Ro seferlerinin başlatılması ve iki ülke iş insanları arasında karşılıklı ortak yatırımların gelişmesine ve ihracatı daha üst noktalara ulaştırma konusuna büyük önem veriyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönemdeki çalışmalar daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.


Trabzon’dan Rusya Federasyonu’na en çok ihracatı yapılan ürünler yaş meyve sebze ile fındık olurken, Rize’den ise dondurulmuş balık (Karadeniz somonu), çay ve elektrikli mutfak ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:33
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