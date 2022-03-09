  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Trablus'taki ABD Büyükelçisi Dibeybe ve Başağa'ya sükunet telkin etti
Dünya

Trablus'taki ABD Büyükelçisi Dibeybe ve Başağa'ya sükunet telkin etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Trablus Büyükelçisi Richard B. Norland, ülkesinin tüm taraflara sükunet ve temaslarda gerginliğin düşürülmesi tavsiyesini yapmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 07:26:00 -
Trablus'taki ABD Büyükelçisi Dibeybe ve Başağa'ya sükunet telkin etti

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Norland'ın, "Yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda Abdulhamid Dibeybe'ye mesajım buydu ve Washington'daki meslektaşlarım da Fathi Başağa ile benzer bir görüşme yaptı." ifadelerine yer verdi.

Libya'daki tüm taraflara ülkesinin tavrını Norland, "ABD tüm taraflara temaslarında gerginliğin düşürülmesi ve sükunet çağrısında bulunmayı sürdürüyor" şeklinde dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulahamid Dibeybe, dün başkent Trablus'taki yabancı misyon şefleriyle bir araya gelerek ülkedeki siyasi durumları görüşmüştü.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa’yı başbakan seçti. 1 Mart’ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay