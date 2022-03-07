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Dünya Trablus'ta Dibeybe'ye destek için askeri konvoy düzenlendi
Dünya

Trablus'ta Dibeybe'ye destek için askeri konvoy düzenlendi

Trablus’un kuzeyindeki Eş-Şat yolu ve Mitiga Havalimanı çevresinde yaklaşık 200 araç konvoy, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye destek gösterisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 07:47:00 -
Trablus'ta Dibeybe'ye destek için askeri konvoy düzenlendi

Libya merkezli "February" televizyon kanalının haberine göre, Libya’da ‘’anayasa ve seçimleri destekleme gücüne’’ bağlı askerlerden oluşan bir konvoy, Dibeybe’ye destek için geçit töreni düzenledi.

Konvoya katılan askerler geçit sırasında Dibeybe’ye destek sloganları attı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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