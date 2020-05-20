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Ekonomi

"Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" gelecek yılki yarışma ile birleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:53:53 -
"Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" gelecek yılki yarışma ile birleştirildi

İSTANBUL (AA) - Toyota tarafından otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla "Senin Hayalin-Geleceğin Arabası” temasıyla dünya çapında düzenlenen resim yarışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 2020-2021 öğretim yılında yapılacak yarışma ile birleştirildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, birleştirme kararı, yarışmaya katılmak için gönderilen resimlerin “Yeni Normal” ile birlikte daha hijyenik şartlarda değerlendirilmesi, yaş gruplarına göre ayrımı ve dereceye girecek çalışmaların jüri tarafından yapılacak final seçimi için sosyal mesafe kuralları kapsamında alındı.

Bu yıl gönderilen tüm resimler ise katılım hakları saklı kalmak koşulu ile 2020-2021 öğretim yılında dokuzuncu kez düzenlenecek yarışma için gönderilecek diğer çalışmalar ile birlikte yarışacak.

Çocukların hayallerindeki arabayı resme dökmeleri için fırsat sunan Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması'na her sene büyük ilgi gösteriliyor. Bu yıl şu ana kadar 5 bini aşkın eserin gönderildiği yarışma, gelecek sene gönderilecek çalışmalarla birlikte üç ayrı yaş (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) ve özel eğitim kategorilerinde jüri tarafından değerlendirilecek ve her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak.

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