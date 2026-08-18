Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral yerinde bir dille karşılık verdi.

Saral, Kuytul’un Kuriş'e yönelik operasyonu eleştirdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullandı.

DEVLETE KAFA TUTAN KARŞISINDA MİLLETİ BULUR

Açıklamasında devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını vurguladı. Saral paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur."

Saral'ın açıklamasının tam metni:

KUYTUL'UN HEZEYANLARI

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından çektiği videoda cemaatlerin teslim olmaması gerektiğini savunmuştu. Kayyum atamalarını da eleştiren Kuytul açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer suçlularsa olay çıkartmalarına gerek yok, eğer suçsuzlarsa mücadele etmeliler. Suçsuzlarsa mücadele etsinler, teslim olmasınlar. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli, her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek? Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Partilere, belediyelere, fabrikalara kayyum atıyorlar, herkesin işini gücünü mahvediyorlar. Şimdi de cemaate mi kayyum atayacaksınız? Eğer bu kişi cebini dolduran, servet yapan biri değilse, cemaatleri hocalarını savunmalıdır."