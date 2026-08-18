Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süleymancılar'ın Kuriş ayağına yönelik operasyona tepki gösterip devlete kafa tutarak haddini aşan sözler sarf eden Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tepki gösterdi. Saral, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" açıklamasında bulundu.
Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama kararlarına tepki gösteren Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral yerinde bir dille karşılık verdi.
Saral, Kuytul’un Kuriş'e yönelik operasyonu eleştirdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullandı.
DEVLETE KAFA TUTAN KARŞISINDA MİLLETİ BULUR
Açıklamasında devletin ve hukukun üstünlüğüne dikkat çeken Oktay Saral, din ve mukaddes değerlerin arkasına sığınarak devlete meydan okunamayacağını vurguladı. Saral paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur."
Saral'ın açıklamasının tam metni:
KUYTUL'UN HEZEYANLARI
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından çektiği videoda cemaatlerin teslim olmaması gerektiğini savunmuştu. Kayyum atamalarını da eleştiren Kuytul açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eğer suçlularsa olay çıkartmalarına gerek yok, eğer suçsuzlarsa mücadele etmeliler. Suçsuzlarsa mücadele etsinler, teslim olmasınlar. Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli, her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek? Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Partilere, belediyelere, fabrikalara kayyum atıyorlar, herkesin işini gücünü mahvediyorlar. Şimdi de cemaate mi kayyum atayacaksınız? Eğer bu kişi cebini dolduran, servet yapan biri değilse, cemaatleri hocalarını savunmalıdır."
Gündem
Oktay Saral'dan Fatma Soydaş'a sert tepki: Ucuz ve tiksindirici… Türkiye, din düşmanlarının cirit atacağı bir ülke değildir
Gündem
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı