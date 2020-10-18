  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı
Spor

Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:45:06 -
Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yakla..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok
Dünya

Toplantıya katılmışlardı! AB'ye şok

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısın..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay