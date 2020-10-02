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Spor Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı
Spor

Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:51:42 -
Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon avroya el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon avro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.

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