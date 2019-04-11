0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Total'den yeni distribütörlük anlşaması

11 Nisan 2019 Perşembe 12:35
Total'den yeni distribütörlük anlşaması

ANKARA (AA) - Total Madeni Yağları, İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri için Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti ile anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 29 yıldır madeni yağ üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Total, Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti. ile yaptığı anlaşma sayesinde satış ve pazarlama ağını daha da güçlendirecek.

Total Madeni Yağları, İstanbul Anadolu yakası ve Gebze’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine 1 Nisan itibarıyla yeni distribütörü Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, gerçekleştirilen yatırımlar ve yenilikçi pazarlama faaliyetleri sayesinde Total'in Türkiye madeni yağlar pazarında kayda değer bir büyüklüğe ulaştığını kaydederek, "Hizmet ağını yeni iş birlikleri ile güçlendirerek, İzmir Menemen’de üretilen son teknoloji ürünleri daha çok kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Total, madeni yağ konusunda hem Total hem de ELF markalarının tecrübelerine sahip. Türkiye’deki fabrikalarda son 5 yılda üretilen her 2 araçtan birinde Total veya ELF madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:35
  1. Görpet Petrol Ürünleri Ltd. Şti
  2. Total Madeni Yağları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davası
    1. Akıncı Üssü davası
    2. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    3. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    4. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    5. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    6. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    7. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    8. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    9. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    10. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    11. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    12. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    13. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    14. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    15. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    16. Dev derbinin hakemi belli oldu
    17. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    18. Toros Üniversitesi’nde renkli..
    19. Yeni meclis toplandı
    20. Fransa’da özgürlük kısıtlayıcı eylemci..
    21. Amatör bisikletçiler ikinci kez..
    22. Bursa’da etkili yağış kazalara sebep..
    23. Astsubay Yüksel Avrupa üçüncüsü oldu
    24. Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
    25. Ali Palabıyık’ın ilk Fenerbahçe -..
    26. Kayıp tablo davası zaman aşımından..
    27. Sarıgöl’de üç ayda 530 kadın kanser..
    28. Minik öğrencilerden polis ağabeylerine..
    29. Parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
    30. Bursagaz AR-GE projesinin başarısını..
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!