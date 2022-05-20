Tosun Paşa gemileri yaktı geliyor!

Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine devam eden Beşiktaş, henüz istediği yanıtı alamadı. Başarılı golcü 3 milyon euro isterken, siyah-beyazlıların maksimum teklifi 1.5 milyon euro.



Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Cenk Tosun, kariyeriyle ilgili konuşurken, iddialı açıklamalarda da bulundu.

Gelecek planlarıyla ilgili konuşan Cenk, "Her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. Yüzde 100 idmanlara hazırım." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de minimum 15 gol atarım"

Süper Lig'den teklif aldığını söyleyen başarılı golcü, "Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var. Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim. Türkiye neden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum." dedi.

"İngiltere'den ayrılacağım"

İngiltere'den kesin olarak ayrılacağını ifade eden deneyimli oyuncu, "İngiltere'den yüzde 100 ayrılacağım. Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlarda oynamam mümkün gözükmüyor. Diğer teklifler 30 yaşında planları olan beni hiç heyecanlandırmıyor. Evi toparlıyorum. Burada konu para değil, Şampiyonluk yarışını özlüyorsunuz. O yüzden hedefleri olan yarışmacı bir takıma gideceğim. Benim için bu şartlar İngiltere'de yok." şeklinde konuştu.

Aradaki fark 1.5 milyon euro

Öte yandan siyah-beyazlı takımla transfer görüşmeleri yapan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan 3 milyon euro gibi bir maaş isterken, Ahmet Nur Çebi ise futbolcu cephesine "1.5 milyon eurodan fazla veremeyiz." yanıtı verdi.

Çebi, daha önce yaptığı açıklamada da, "Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla ben görüştüm ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark. İster miyim? Kendi şartlarımda evet. Kabul ederse buyursun gelsin, yoksa yolu açık olsun." ifadelerini kullanmıştı.