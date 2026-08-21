Torreira kalmak için şartlarını sundu!

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira'nın menajerinin, yönetime “Ya zam yaparsınız ya da biz gideriz!” dediği öğrenildi.

Galatasaray'da geciken transferlerin ardından takımdaki isimler hakkında çıkan ayrılık iddiaları camiada mutsuzluğa neden olmuştu.

Bir süredir İtalyan ekibi Fiorentina ile adı anılan Lucas Torreira hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

"YA ZAM YA AYRILIK"

Gazeteci Ali Naci Küçük, Torreira'nın menajerinin Galatasaray yönetimine “Ya zam yaparsınız ya da biz gideriz" dediğini iddia etti.

Küçük, "Lucas Torreira, Galatasaray'dan 3.8 milyon euro maaş alıyor. Maaşının 4.3 milyon euroya çıkarılmasını istiyor." dedi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.