Kaçak general yakalanıp teslim edildi! Ağır suçlardan yargılanacak
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Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde kritik görevlerde bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan emekli Tümgeneral Adil İsa, Lübnan tarafından Suriye makamlarına teslim edildi. Eski rejimin 17'nci Tümen Komutanlığı ile Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığını yapan İsa; kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılar düzenleme dahil çok sayıda ağır suçlamayla hakim karşısına çıkacak.
Suriye'de devrik Baas rejiminin eski yöneticilerine yönelik adli süreç devam ediyor. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan emekli Tümgeneral Adil İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi.
Suriye İçişleri Bakanlığı, İsa'nın Lübnan makamlarından teslim alındığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre iade işlemi, Suriye Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine iki ülkenin ilgili makamları arasında yürütülen koordinasyon sonucunda gerçekleştirildi.
Eski rejimin kritik komutanlarındandı
Adil İsa'nın Baas rejimi ordusunda önemli görevler üstlendiği belirtildi.
İsa, eski rejim döneminde 17'nci Tümen Komutanlığı görevinde bulunurken, 2016 yılına kadar da Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttü.
Suriye makamlarının iade talebinin ardından Lübnan Yargıtay Başsavcılığı İsa hakkında tutuklama kararı çıkardı.
Lübnan yargısı daha sonra eski generalin Suriye topraklarında işlediği öne sürülen suçlardan yargılanması amacıyla ülkesine iade edilmesine karar verdi.
Hakkındaki suçlamalar ağır
Suriye İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İsa hakkında 7'nci Soruşturma Hakimi tarafından çıkarılmış gıyabi tutuklama kararı bulunduğu bildirildi.
Eski generalin yargılanacağı suçlamalar arasında;
kasten adam öldürme, ağır suç işlenmesini kolaylaştırma, birden fazla kişiyi kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ile iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılar düzenleme bulunuyor.
Şam Ceza Mahkemesine sevk edilecek
İsa hakkındaki dosyanın Şam 4'üncü İddianame Hakimliği tarafından incelendiği belirtildi.
Suriye makamları, eski generalin Şam Ceza Mahkemesine sevk edilmesine yönelik hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Adil İsa'nın Lübnan'dan teslim alınmasıyla birlikte, devrik Baas rejimi döneminde görev yapan üst düzey isimlerin geçmişte işlenen suçlar nedeniyle yargılanmasına yönelik süreçte dikkat çeken bir adım daha atılmış oldu.