Sarhoş sürücü 84 metre uçtu, camiye girdi! Cezayı duyunca ikinci şoku yaşadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savruldu ve caminin imam odasının duvarına çarparak durabildi. 1,00 promil alkollü olduğu belirlenen ve daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen sürücüye 250 bin lira, otomobilini ehliyetsiz sürücüye veren araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı.
Bolu'da meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi.
Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta ilerlediği sırada park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmaya rağmen yoluna devam eden otomobil, Yelki Sokak'taki dönel kavşağa geldiğinde kontrolden çıktı.
84 metre savruldu, caminin duvarında durdu
Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 84 metre savrularak sokakta bulunan camiye yöneldi.
Araç, caminin imam odasının duvarına çarparak durabildi.
Şiddetli kazada sürücü E.İ. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.F. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan iki yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Sürücü 1,00 promil alkollü çıktı
Kazanın ardından polis ekiplerinin yaptığı kontrolde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Otomobilin sürücüsü E.İ.'nin 1,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Üstelik sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Buna rağmen yeniden direksiyon başına geçen E.İ.'nin hem ehliyetsiz hem de alkollü şekilde araç kullandığı belirlendi.
Cezası 250 bin lirayı buldu
Sürücü E.İ.'ye tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
Cezadan araç sahibi de kurtulamadı.
Ehliyetine el konulan sürücüye otomobilini verdiği belirlenen araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası kesildi.
Böylece sürücü ve araç sahibine uygulanan idari para cezalarının toplamı 290 bin liraya ulaştı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.