Torino, sahasında Udinese'yi devirdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Torino sahasında Udinese'yi 2-1'lik skorla yendi.
Serie A'nın 13. haftasının kapanış mücadelesinde, Torino ve Udinese karşı karşıya geldi.
Olimpico Grande stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Torino 2-1 kazandı.
Torino'nun gollerini, 8. dakikada Brekalo ve 48. dakikada Bremer kaydederken, Udinese'nin golü 77. dakikada Forestieri'den geldi.
Bu sonucun ardından Torino puanını 17'ye yükseltirken, Udinese 14 puanda kaldı.