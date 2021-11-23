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Spor Torino, sahasında Udinese'yi devirdi
Spor

Torino, sahasında Udinese'yi devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Torino sahasında Udinese'yi 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 04:20:00 -
Torino, sahasında Udinese'yi devirdi

Serie A'nın 13. haftasının kapanış mücadelesinde, Torino ve Udinese karşı karşıya geldi.

Olimpico Grande stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Torino 2-1 kazandı.

Torino'nun gollerini, 8. dakikada Brekalo ve 48. dakikada Bremer kaydederken, Udinese'nin golü 77. dakikada Forestieri'den geldi.

Bu sonucun ardından Torino puanını 17'ye yükseltirken, Udinese 14 puanda kaldı.

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