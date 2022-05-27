"Torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Sanayi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 5 tüfek, tabanca ve 33 kartuş ele geçirdi.
Narkotik köpeği "Tony"in desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.