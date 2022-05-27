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Yerel "Torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Yerel

"Torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:14:00 -
"Torbacı" operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Sanayi Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 5 tüfek, tabanca ve 33 kartuş ele geçirdi.

Narkotik köpeği "Tony"in desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

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