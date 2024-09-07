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Spor Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Spor

Toprak Razgatlıoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-07 10:37:00 - 2024-09-07 10:38:41

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabının serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında kaza yaptı. Razgatlıoğlu, aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Dünya Superbike, tıbbi kontrolleri yapılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda yer almayacağını bildirdi.

 Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

TOPRAK: ŞU AN İYİYİM. KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Razgatlıoğlu, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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