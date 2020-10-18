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Spor Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumdan inmedi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumdan inmedi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:51:08 -
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de podyumdan inmedi

İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ikinci yarışında 3. oldu.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde bu hafta sonu podyumdan inmedi.

İki Superpole yarışında da en hızlı turları atan milli sporcu, dünkü yarışta birinciliği elde ederken, bugün koşulan ikinci yarışta ise Büyük Britanyalı pilotlar Chaz Davies ve Scott Redding'in ardından üçüncü sırayı aldı.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya ve Portekiz'de iki kez yarış kazandığı sezonu 228 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etti.


- Can Öncü sezonu 12. sırada tamamladı


Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki sekizinci ayak ikinci yarışını 14. sırada bitirdi.

Yamaha takımından İtalyan pilot Andrea Locatelli'nin 333 puanla şampiyon olduğu sezonu milli sporcu 65 puanla 12. sırada tamamladı.


- Deniz Öncü, İspanya'da 15. oldu


Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 11. ayağı 5,1 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Aragon Pisti'nde koşuldu.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, Honda pilotu Jaume Masia'nın kazandığı yarışı 15. sırada tamamladı.


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