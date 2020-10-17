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Spor Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

Superpole'de en hızlı turu atarak şampiyonadaki ilk pole pozisyonunu elde eden milli sporcu, Portekiz'deki ilk yarışta podyumun zirvesine çıkmayı başardı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:01:55 -
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında 1. oldu.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde iki kez podyuma çıktı.

Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle en hızlı tura imza atan milli sporcu, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti.

Şampiyonadaki son etaba ev sahipliği yapan Portekiz'de, ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona lider götürdüğü yarışı birincilikle tamamladı.

Milli sporcu, bu sezon Avustralya'nın ardından Portekiz'de de yarış kazanmayı başardı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Sabah yeni ayarlar denedik ve ilk kez pole pozisyonu elde ettim. Yeniden kazandığımız ve podyumda olduğumuz için çok mutluyum. Yarın da hedefimiz yine podyum olacak." ifadelerini kullandı.

Puanını 200'e yükselten milli sporcu, 5. sırada yer alıyor. Estoril Pisti'ndeki ikinci yarış yarın TSİ 17.15'te koşulacak.


- Rea, üst üste 6. şampiyonluğa uzandı


Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etti.

15. sıradan başladığı ilk yarışı 4. sırada tamamlayan Rea, en yakın rakibi ve vatandaşı Scott Redding'in bitime 16 tur kala düşmesiyle şampiyonluğa uzandı.

İlk yarışın ardından Rea puanını 353'e çıkarırken, Redding 281 puanda kaldı.


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