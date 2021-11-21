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Spor Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!
Spor

Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 07:05:00 - 2021-11-21 07:39:29
Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!

Türkiye’nin motor sporları alanında yetiştirdiği en yetenekli sporculardan biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Türk motor sporları tarihinin bugüne kadarki en büyük başarısına imza attı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda şampiyon olmayı başardı. Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, sezonun son yarışlarına Endonezya’da çıktı. Hafta sonunun ilk yarışında ikinci olan Toprak Razgatlıoğu, puanını 551’e çıkartarak hem kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştı, hem de bunu başaran ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

2020'de Toprak ile başladığımız yolculuğumuz şampiyonlukla taçlandı, çok gururluyuz” şeklinde duygularını ifade eden Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli “Yamaha WorldSBK'ya döndüğünden bu yana hep en iyisi oldu. Motosikleti R1 her yarışta Toprak'ın büyük yeteneğini ifade etmesine olanak sağladı. Toprak ve Yamaha birbirine güvendi ve şampiyonluk geldi” dedi.

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