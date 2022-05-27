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Yerel Toprak kaymasıyla koca bir taş aniden fırladı, herkesi şok etti! Ne olduğu yetkililer gelince anlaşıldı
Yerel

Toprak kaymasıyla koca bir taş aniden fırladı, herkesi şok etti! Ne olduğu yetkililer gelince anlaşıldı

Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bir taş parçası düştü. Köydeki herkes taşın fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kendilerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen müze yetkilileri, taşın Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje olduğunu belirledi. Obje koruma altına alındı. Ancak tam olarak ne olduğu ve neyi temsil ettiği çalışmalardan sonra netlik kazanacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:30:00 - 2022-05-27 14:37:23

Bartın'ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bir taş parçası düştü. Köydeki herkes taşın fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kendilerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen müze yetkilileri, taşın Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje olduğunu belirledi. Obje koruma altına alındı. Ancak tam olarak ne olduğu ve neyi temsil ettiği çalışmalardan sonra netlik kazanacak.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu.

Koruma Altına Alınacak

Yetkililere haber verilmesi üzerine Amasra Müze Müdürlüğüne bağlı ekiplerce tarihi eser olduğu değerlendirilen obje yerinde incelendi. Roma dönemine ait ve bereketi simgeleyen Phallos türü eserlerden olduğu değerlendirilen objenin Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alınacağı öğrenildi.

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